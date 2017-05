Erstellt am Freitag, 05. Mai 2017

M’Era Luna Academy: Lesungen und Workshops mit hochkarätiger Besetzung

ACHTUNG M'Era Luna-Fans:

Dashatte schon immer mehr zu bieten hatte, als „nur‟ gute Musik. Neben den stets erstklassigen Headlinern und interessanten Newcomern sind es die besondere Atmosphäre oder der Mittelaltermarkt, die alljährlich mehr als 25.000 Fans aus aller Welt nach Hildesheim pilgern lassen.Nun wird das Programm um die M’Era Luna Academy erweitert.Während des Festivals, das dieses Jahr vom 12. bis 13. August stattfinden wird, haben die Besucher/innen Gelegenheit an Lesungen und Workshops teilzunehmen. Die Gäste sind hochkarätig, die Plätze leider limitiert.So hat sich etwa der international renommierte Forensikerfür zwei Vorträge angekündigt. Der auch als „Dr. Made‟ bekannte forensische Entomologe (Insektenkunde) und Szenegänger ist nicht nur Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren, sondern zugleich regelmäßiger Gast in Talkshows. Besonderes Bonmot seiner Vorträge auf dem M’Era Luna: die Themen werden nicht von ihm selbst, sondern über Facebook vom Publikum bestimmt.Spannung verspricht ebenfalls der Vortrag von Fotograf. Für sein Buch „Transsylvanien – Im Reich des Dracula‟ hat er sich auf den Weg nach Rumänien gemacht, um die Geschichte vom Mythos um den bekanntesten Blutsauger der Welt zu trennen. Auf seinen Reisen fand er zudem Antworten darauf, warum Dracula auch heute noch so viele Menschen fasziniert.Etwas weniger blutrünstig, dafür umso aktiver wird dann der Workshop von. Das bekannte Tattoo-Model wird in drei Laufsteg-Trainings interessierten Besucher/innen vermitteln, warum es auf das richtige Körpergefühl ankommt, um auf dem Laufsteg eine gute Figur zu machen. Dabei geht es nicht um leere Blicke mit Buch auf dem Kopf, sondern um die Hervorhebung der eigenen, ganz persönlichen Ausstrahlung.Wie erwähnt sind die Plätze limitiert. Bei den Lesungen haben jeweils 800 Zuschauer Platz, die Workshops sind auf je 20 Teilnehmer begrenzt. Alle Lesungen und Workshops finden am Sonntag, den 13. August statt. Für Karteninhaber ist die Anmeldung online möglich, ein paar wenige Restkarten werden vor Ort vergeben. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Festival-Webseite.Derzeit sind diverseim Digipak der vergangenen M'Era Luna Festivals zu unschlagbaren Sonderpreisen erhältlich. Infos hier Die beiden offiziellenzum M'Era Luna 2016 sind hier noch erhältlich.