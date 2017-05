Erstellt am Donnerstag, 04. Mai 2017

Kein Trauerspiel: Versengold veröffentlichen Single zum neuen Album / Videoclip

Handgemacht, ehrlich und virtuos, so wird die Musik der Mittelalter-Rocker vonbeschrieben. Zwei Jahre nach dem bemerkenswert erfolgreichen Album „Zeitlos‟, ist die 7-köpfige Band aus Bremen nun mit ihrer neuen Platte „Funkenflug‟, die am 04.08. via RCA/Sony erscheinen wird, zurück.Als ersten Vorgeschmack gibt es seit dem 28.04. die erste Single „Haut mir kein‛ Stein‟. Der Song versteht sich als Ode an das Leben, das, gerade weil es stets und ständig von Tod und Vergänglichkeit bedroht ist, gefeiert werden muss, solange es eben geht.Hier das Video zu „Haut mir kein‛ Stein‟: