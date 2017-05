Erstellt am Donnerstag, 04. Mai 2017

Sonic Seducer präsentiert: Tournachschlag von Epica / neues Live-Video online

Zugabe gefällig?geben eine in Form ausgewählter Shows, die letztmals an das Programm zum noch aktuellen Longplayer „The Holographic Principle“ anknüpfen. Die Kurztour, deren Titel entsprechend „The Ultimate Principle“ lautet, wird von den Supports Vuur und Myrath begleitet. Diese Termine stehen zur Wahl:12.11. Berlin, Kesselhaus13.11. Hamburg, Markthalle14.11. Köln, Essigfabrik29.11. München, BackstageDie niederländischen Symphonic-Metaller um Rotschopf Simone Simons wissen, wie man eine beeindruckende Show auf die Bühne bringt. Davon zeugt das brandneue Live-Video zu „Dancing In A Hurricane‟, das während eines Gigs Anfang letzten Jahres in Paris gedreht wurde. Der Song stammt vom letzten Album, welches als bislang erfolgreichstes in die Bandgeschichte Epicas einging.Für Fans: Ausgabe verpasst? Die Titelstory von Sonic Seducer 10/2016, welche noch nachbestellt werden kann, widmeten wir Epica. Als besondere zweite CD-Beilage liegt besagter Ausgabe diebei, auf welcher unter anderem eine nur hier erhältliche Classical Version von „Immortal Melancholy“ zu finden ist. Jetzt zugreifen!