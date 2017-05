Erstellt am Dienstag, 02. Mai 2017

Sonic Seducer präsentiert: Die Krupps auf Tour!

Die Ästhetik des Maschinenklangs haben sie längst perfektioniert: Keine Band schreibt schönere Stahlwerksinfonien als– und das schon seit den Achtzigerjahren. Ihr im Sommer letzten Jahres erschienenes Album „Stahlwerkrequiem“ soll schon bald einen Nachfolger bekommen, denn die Band um Fronter Jürgen Engler arbeitet bereits am nächsten Release, das noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll.Unabhängig davon gilt: Es wird wieder Krach gemacht! Die Krupps ölen bereits ihre Maschinen, denn im September steht eine Deutschlandtour auf dem Programm, die von Sonic Seducer präsentiert wird. Lasst Euch die folgenden Shows nicht entgehen:08.09. Berlin, Kesselhaus09.09. München, Strom10.09. Deutzen, NCN11.09. Düsseldorf, zakk12.09. Hamburg, KnustTickets gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen und in Kürze auch im Sonic Seducer Ticketshop