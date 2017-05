Erstellt am Dienstag, 02. Mai 2017

Sonic Seducer präsentiert: Gary Numan mit neuem Album im Oktober auf Tour

Der Wave- und Electropop-Pioniermuss niemandem mehr vorgestellt werden. Seit fast 40 Jahren ist er im Geschäft und hat während dieser Zeit mehr als 20 Alben veröffentlicht. Dabei ist sein Einfluss auf einige der größten Künstler der Musikgeschichte kaum zu überschätzen. Von Prince über Jack White bis zu Trent Reznor (Nine Inch Nails), alle sind sich in einem einig: Gary Numan ist ein Genie. Momentan produziert der Brite sein neues Album „Savage“, welches im Hochsommer erscheinen soll.Im Herbst geht der Geniale auf Tour durch Europa und macht dabei an zwei Stationen in Deutschland Halt. Sonic Seducer ist stolz, folgende Termine der „The Savage Tour‟ präsentieren zu können:25.10. Köln, Essigfabrik26.10. Berlin, Columbia TheaterKarten gibt‛s bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.