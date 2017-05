Erstellt am Dienstag, 02. Mai 2017

„Helsinki Vampire“: Erstes Soloalbum von Jyrki 69 (The 69 Eyes)

, der Frontmann der Helsinki Vampires genanntenveröffentlicht diesen Sommer sein erstes Soloalbum, das passenderweise „Helsinki Vampire“ heißt. Erscheinen wird das Werk am 23. Juni als CD und auf Vinyl bei Cleopatra Records. Die Songs orientieren sich am klassischen Goth’n’Roll Sound von The 69 Eyes; die Produktion übernimmt Johnny Lee Michaels, der langjährige Produzent der Band. Einige der Songs sollen demnächst sogar in diversen Horrorfilmen eine Rolle spielen, heißt es.Jyrki 69 „Helsinki Vampire“Tracklist01. Ad Infinitum02. Versailles03. Spanish Steps04. Bloodlust05. Last Halloween06. Happy Birthday07. Call Of The Night08. Perfection09. Close Your Eyes10. In Your Dreamsnur auf der CD-Version enthalten:11. SayonaraEintrittskarten für die nächsten Konzerte von The 69 Eyes gibt’s im. Richtig auf touren kommt auch Jyrkis Bandkollege Jussi 69: Name und Konterfei des Schlagzeugers zieren seit April das Etikett eines hochprozentigen mit Lakritz und Chili verfeinerten Likörs. „Nicht zu stark, aber auch nicht zu mild. Der nächste geht auf mich“, lässt er sich zitieren. Wohl bekomms. Noch erhältlich: Einige wenige Exemplare dervon. Holt sie Euch direkt