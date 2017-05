Erstellt am Dienstag, 02. Mai 2017

Von und für Herzen: Godex mit neuem Album + Videoclip zur Vorabsingle

Die Dark-Rocker vonsind gewiss keine Unbekannten. Insbesondere auf heimischen Konzert- und Festivalbühnen sind sie seit ihrem Debütalbum „Gates Of The Universe‟ aus dem Jahr 2009 oft und gern zu sehen gewesen. Am 05. Mai 2017 veröffentlicht die Band um Frontmann und Sänger Tommy Tom ihr viertes Studioalbum „The Heart Collector‟ via GMRL Records. Zum ersten Mal in der Bandgeschichte ist es dabei nicht Tommy, der für die Produktion des Werks verantwortlich zeichnet, sondern Siggi Bemm, der bereits für Größen wie Joachim Witt, Tiamat oder Phillip Boa an den Reglern saß.Herausgekommen ist eine Platte, die der Frontmann so beschreibt: „Das Hauptthema des Albums ist Liebe, Romantik und alles, was damit verbunden ist. Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen sind sicherlich ein unerschöpfliches Thema für künstlerische Inspiration – und für mich persönlich wohl auch niemals endend.‟ Was er noch über „The Heart Collector‟ denkt und wie er die Zukunft von Godex sieht, erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer - überall im Handel und direkt IM SHOP Am vergangenen Freitag erschien die erste Single „Glory Glitter And Gold‟, zu der auch ein Video gedreht wurde, das Ihr Euch hier anschauen könnt: