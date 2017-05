Erstellt am Freitag, 28. April 2017

For The Masses: Sonic Seducer 05-2017 mit Megaplakat und großem Depeche Mode Feature / limitiert auf 249 Exemplare!

Mit „Spirit" – auch als kostenlose Prämie zum Abo erhältlich – legtenim März ein weiteres großartiges Album vor, dass in kürzester Zeit an die Spitze der Charts drängte. Pünktlich zum Veröffentlichungstermin erfreuten Dave Gahan, Martin Gore & Co. ihre Fans mit einer exklusiven Show im Funkhaus in Berlin, für die es keine Eintrittskarten zu kaufen, sondern nur zu gewinnen gab.Wir waren für Euch vor Ort, um das einzigartige Highlight zu verfolgen und in Wort und Bild aufzubereiten. Lest jetzt in Sonic Seducer 05-2017 , wie unsere Redakteure den intimen Gig vor ausgewählten Gästen erlebt haben – wir erwecken das Event für Euch zum Leben!Extra für Euch spricht Tastenmannin Sonic Seducer über seine Erlebnisse während der Show in Berlin und vieles andere mehr. Lest außerdem ein neues Interview mit– es erwartet Euch ein 4-seitigesDie aktuelle Sonic Seducer Mai-Ausgabe inkl. CD mit 16 teils exklusiven Songs ist auch als Limited Edition inklusive Teil 2 eines exklusiven Depeche Mode Megaplakates erhältlich – ausschließlich im Onlineshop könnt ihr dieses besondere, auf 249 Exemplare limitierte Set erwerben.Oder spart bares Geld und holt Euch dasund allen dazugehörigen Magazinen zum absolutenEin weiteres Muss für Fans: Sonic Seducer 04-2017 mit 10 Seiten Titelstory (Interviews mit Dave Gahan, Martin More und Anton Corbijn) und der Exklusiv-CD „Depeche Mode Tribute For The Masses", welche speziell zum 30. Jubiläum des Kultalbums „Music For The Masses" produzierte Coverversionen von Orange Sector, Decoded Feedback, Winterhart und vielen anderen enthält. On top liegt dem Magazin ein exklusiver „Spirit"-Sticker bei.Auf einen Blick: