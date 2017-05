Erstellt am Freitag, 28. April 2017

Druckfrisch ausgeliefert: Die exklusive & limitierte The Cure Chronik ist da / nur 999 Exemplare / schnell zugreifen und bestellen solange der Vorrat reicht!

Direkt aus der Druckerei erreichten uns gestern die exlusiven und auf 999 Exemplare limitiertenen von Sonic Seducer. Wer sein persönliches Exemplar bereits bestellt und bezahlt hat, wird in Kürze beliefert, die Ware wurde jetzt komplett verschickt.Ihr habt noch keines der Bücher bestellt? Dann schlagt jetzt schnell zu, solange es noch Exemplare gibt! Limitiert auf 999 Exemplare weltweit, bietet das Buch im Hardcover auf über 200 Seiten lesenswerte, teils exklusive Einblicke in die Geschichte der legendären Band um Frontmann und Sänger Robert Smith. Freut Euch auf zahlreiche Interviews, Fotos, Rezensionen, Konzertberichte und Anekdoten rund um The Cure – und wie gewohnt wird jedes einzelne Buch vor der Auslieferung von Hand nummeriert.Die The Cure Chronik von Sonic Seducer ist exklusiv im Onlineshop erhältlich – nur solange der Vorrat reicht!