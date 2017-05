Das Reptil ist los: Videoclip „Reptoil, Inc.“ zum Debütalbum „Throne Of Collapse“

Bevor am 19. Mai ihr Debütalbum „Throne Of Collapse“ erscheint, erfreut die Industrial-Metal-FormationFreunde bissiger Metal-Klänge mit der nach „Soulride“ zweiten Singleauskopplung, dem wortgewaltigen „Reptoil, Inc.“ – und natürlich darf ein ebenso bildgewaltiger Videoclip dazu nicht fehlen, zieht ihn Euch rein:Wut und Zerrissenheit in animalisch extremen Bildsequenzen abzubilden, ist das Ziel des Clips. Und mit dem kommenden Album „Throne Of Collapse“ haben sich Reptil nicht weniger vorgenommen als die Gesellschaft zu heilen – und zwar mit der Rückbesinnung auf die Macht des Einzelnen zur Selbstbestimmung, heißt es. Coverartwork und Tracklist des Albums sind bereits bekannt: Reptil „Throne Of Collapse“Tracklist01. Anger Empire02. Reptoil, Inc.03. Monolith04. Irreversible05. Throne of Collapse06. One World One Nation07. Soulride08. Quantum Trojan09. Beyond