Erstellt am Freitag, 28. April 2017

Gothic & High Fashion: Palast gehen mit ihrem Debütalbum auf Tour

Sonic Seducer präsentiert die kommenden Konzerte von, deren selbstbetiteltes Debütalbum vor kurzem erschienen ist. Das Trio um Sänger Sascha Pace ist nicht nur Highlight des Monats in der aktuellen Maiausgabe von Sonic Seducer, sondern stößt mit einer Mischung aus Synthiepop und Electropop allerorts auf offene Ohren. „Wir sind von den Achtzigern inspiriert, weil das unsere erste musikalische Prägung war“, erzählt Sascha, der neben der Musik als Modefotograf tätig ist, im Sonic Seducer Interview. „Mode und Musik gehören zusammen“, findet er.Bei Nocut ist das Debütalbum der Band aus Berlin erschienen, die bereits 2016 einer der „Hush“ betitelten EP auf sich aufmerksam machte. Im April und Mai sind Palast als Support-Act von Mono Inc. auf Konzertreise, im Herbst folgt die von Sonic Seducer präsentierte Headlinertour. Palast „Palast“Tracklist01. Shut The Door02. She Can Dance03. Tell Me Why04. Strong05. Mirror Mirror06. Nightfall07. Stand Up08. When You Fall09. One Day10. Unraveling SkiesSonic Seducer präsentiert: Palast07.09. Berlin, MAZE08.09. Hamburg, Prinzenbar09.09. Köln, Artheater02.10. Leipzig, Moritzbastei05.10. Bochum, Rockpalast Alle Details zum Debütalbum von Palast, unserem Highlight des Monats Mai, jetzt in Sonic Seducer 05-2017. Mit großem Palast-Interview + CD mit 16 teils exklusiven Songs. Überall im Handel und direkt IM SHOP . Auch in exklusiven limitierten Editionen erhältlich:- mit Depeche Mode Megaplakat (Teil 2)- mit Blutengel Megaplakat (Teil 4)