Erstellt am Freitag, 28. April 2017

Gemeinsame Sache: „Boatman“ von VNV Nation & Mono Inc. / Videoclip und Single

Heute ist es soweit:undpräsentieren ihre erste gemeinsame Single, zu der direkt ein Videoclip veröffentlicht wurde, in dem Ronan Harris und Martin im Duett zu sehen sind. „Boatman“ heißt das Ergebnis, das auf Mono Inc.s jüngstem Studioalbum „Together Till The End“ zu hören ist und jetzt als Single ausgekoppelt wurde.,Take me away, boatman’ heißt es im Refrain des stimmungsvollen Songs, mit dem sich Ronan Harris und Martin Engler von ihrer emotionalen Seite zeigen sich ganz ihrer Sehnsucht nach Frieden und Freiheit hingeben. Mono Inc. & VNV Nation „Boatman“01. Boatman (Single Edit)02. Boatman (Album Edit)03. Boatman (Unplugged Version)04. Boatman (Piano Version)Der Videoclip zum Song:Sonic Seducer präsentiert: Mono Inc.(Support: Palast)27.04. Frankfurt/M., Batschkapp28.04. Nürnberg, Hirsch29.04. München, Backstage30.04. Losheim, Hexentanz Festival05.05. Stuttgart, Im Wizemann06.05. Leipzig, Haus Auensee12.05. Dresden, Kleinvieh13.05. Berlin, Huxley’s Neue Welt18.05. Osnabrück, Rosenhof19.05. Köln, Stollwerck20.05. Hamburg, MarkthalleDie letzten Exemplare exklusiv im Shop: „Heiland“ - die streng limitierte Vinyl-Single von Mono Inc. - exklusiv im Shop, nur solange der Vorrat reicht.