Erstellt am Donnerstag, 27. April 2017

Laibach huldigen Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“ erscheint diesen Sommer / Coverartwork enthüllt

Alles andere als leichte Kost sind die Werke des weltberühmten Philosophen Friedrich Nietzsche, der im späten 19. Jahrhundert mit „Also sprach Zarathustra“ eine Schrift vorlegte, derer sichdemnächst erneut bedienen werden, denn sie Slowenen haben angekündigt, ihr nächstes Album nach eben jener Publikation Nietzsches zu benennen.„Also sprach Zarathustra“ erscheint am 14. Juli bei Mute und tritt die Nachfolge des 2014 veröffentlichten Longplayers „Spectre“ an. Darauf zu hören ist Musik, die Laibach ursprünglich für die Theateradaption des genannten Werks vorgesehen hatten, deren Uraufführung unter der Leitung von Regisseur Matjaž Berger im März 2016 im slowenischen Novo Mesto erfolgte.Nachdem Nordkorea musikalisch bereits erschlossen wurde, und Laibach zuletzt am 19. April ein Konzert in Köln absolvierten, beginnt die Tour zum Album am 01. Mai diesmal in Südkorea, genauer gesagt in Jeonju. Weitere Shows in Deutschland sind derzeit in Vorbereitung.