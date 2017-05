Erstellt am Donnerstag, 27. April 2017

Sonic Seducer präsentiert: 10 Jahre Festival-Mediaval

Mehrere Bühnen, weit über 100 Shows und Konzerte und viele andere Höhepunkte hat Europas größtes Mittelalterspektakel zu bieten: Dasfeiert dieses Jahr sein 10. Jubiläum. Back to the roots lautet das Motto vom 07 bis 10. September, denn angesichts des besonderen Anlasses werden vor allem Künstler dabei sein, die aus der Mittelalter- und Folkmusik-Szene nicht weg wegzudenken sind. Neben den Headlinern In Extremo gehören beispielsweiseunddazu.Neben dem Bühnenprogramm warten ein großer Mittelaltermarkt, Lagergruppen, die Einblicke in das Leben früherer Epochen und Kulturen gewähren, jede Menge Workshops und die frei zugängliche Goldbergbucht mit Piraten und Wikingern. Neu ist das Literaturzelt, das Raum für zahlreiche Lesungen bekannter und talentierter Autoren bietet.