Erstellt am Mittwoch, 26. April 2017

Und es werde Licht: Linkin Park glänzen mit „One More Light“

Nu Metal war gestern. Längst haben sichmusikalisch weiterentwickelt und ihren Sound mit Elementen aus Electropop und -Rock bereichert. Für ihr nächstes Album „One More Light“, das am 19. Mai erscheinen wird, hat die Band um Sänger Chester Bannington wieder einmal neue Wege beschritten, ja, sogar einen geradezu klassischen Singer/Songwriter-Ansatz gewählt.„Wir begannen jeden neuen Song mit einer Unterhaltung über das Leben – über das, was uns gerade beschäftigte“, so beschreibt es Bennington im Gespräch mit Sonic Seducer, dass Ihr in voller Länge in der soeben erschienenen Sonic Seducer Ausgabe 05-2017 lesen könnt. Das Magazin gibt’s überall im Handel und natürlich direkt Linkin Park „One More Light“Tracklist01. Nobody Can Save Me02. Good Goodbye (feat. Pusha T and Stormzy)03. Talking to Myself04. Battle Symphony05. Invisible06. Heavy (feat. Kiiara) [Explicit]07. Sorry for Now08. Halfway Right09. One More Light10. Sharp Edges