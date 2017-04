Erstellt am Mittwoch, 26. April 2017

„Yeah!“: KMFDM schlagen wieder zu / 5-Track-EP und weiteres Album

Industrial Rock soll es sein? Wenn es darum geht, kommt anwirklich niemand vorbei. Erst recht nicht diesen Sommer, denn in den nächsten Monaten hat die Band um Sascha Konietzko mehrere ambitionierte Projekte auf dem Zettel.Los geht’s am 23. Juni mit der Veröffentlichung einer 5-Track-EP namens „Yeah!“, auf der neben zwei brandneuen Songs weitere, teilweise bisher unveröffentlichte Versionen und Remixe zu hören sein werden; auch eine Zusammenarbeit mit Lord Of The Lost befindet sich darunter. Die Tracklist:01. Hell Yeah (Album Version)02. Freak Flah (Edit)03. Hell Yeah (Lord Of The Lost Version)04. Attak 2017 (KMFDM Remix)05. Hell Yeah (Edit)Für das Coverartwork der EP zeichnet Aidan Hughes alias BRUTE! verantwortlich, der auch die Gestaltung des zweiten Highlights übernimmt, das wenige Wochen später folgen wird: Die 5-Track-EP beinhaltet mit „Hell Yeah“ bereits einen Song vom kommenden KMFDM-Album, das für August geplant ist. Einzelheiten folgen demnächst!

www.kmfdm.net