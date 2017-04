Erstellt am Mittwoch, 26. April 2017

„Rammstein: Paris“ ist nur der Anfang: Veröffentlichung eines neuen Studioalbums steht bevor / erste Details jetzt exklusiv in Sonic Seducer 05-2017!

Während sich alle noch auf den Heimkinostart von „Rammstein: Paris“ freuen, arbeitet die Band um Frontmann Till Lindemann bereits an weiteren Projekten, deren Realisierung nicht mehr fern ist. „Liebe ist für alle da“, das bisher letzte Album von, ist 2009 erschienen. Gerüchte, dass 2017 ein neuer Longplayer erscheinen könnte, kursieren seit einiger Zeit, doch wird es wirklich so kommen?Im Gespräch mit Sonic Seducer lässt Gitarrist Paul Landers jetzt durchblicken, dass die Spekulationen bald ein Ende haben, denn Rammstein sind fleißig am Proben und das Gerüst von mehr als zwei Dutzend Liedern, die für das nächste Album in Frage kommen, steht bereits – auch die Texte wurden schon erarbeitet. „Wir wollen voraussichtlich noch eine Runde an den Songs feilen, oder auch gegebenenfalls noch eine weitere Runde – aber es soll noch ein Album geben, das sieht jetzt ziemlich danach aus!“, so Paul Landers, der sich die Zeit nahm, mit Sonic Seducer ein ebenso persönliches wie exklusives Interview zu führen.in derder aktuellen, welche Einzelheiten Paul Landers noch verrät, wie es zu der Entscheidung kam,zu produzieren und auf welche Highlights sich die Fans freuen dürfen. Darüber hinaus spricht Regisseur Jonas Åkerlund über die Entstehung des Director’s Cut von „Rammstein:Paris“ und gewährt persönliche Einblicke hinter die Kulissen.Ihr wollt wissen, wie es mit Rammstein weitergeht? Dann holt Euch jetzt den brandneuen Sonic Seducer 05-2017 im Handel oder direkt im Onlineshop , freut Euch auf, eine CD mit 16 teils exklusiven Tracks und vieles mehr.Auch in verschiedenen limitierten Editionen erhältlich, die ausschließlich im Shop bestellt werden können.- mit Depeche Mode Megaplakat (Teil 2)- mit Blutengel Megaplakat (Teil 4)Foto: Bryan Adams