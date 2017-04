„Native Invader“: Tori Amos mit neuem Album auf Tour

Spätestens seit Anfang der Neunzigerjahre istnicht mehr aus der Musiklandschaft wegzudenken. Hits wie „Cornflake Girl“ vom 1994 erschienenen Album „Under The Pink“ verhalfen ihr zu großer Popularität. Ihr nächstes Werk „Native Invader“ erscheint am 08. September bei Decca Records, bevor Tori Amos kurz danach einige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen wird [].Im Zuge ihrer Welttournee gastiert die Sängerin zwischen dem 16. und 30. September in mehreren europäischen Großstädten, um ihre neuen Songs zu präsentieren, die sie wie folgt beschreibt: „Klanglich und bildlich wollte ich erkunden, wie die Natur mit ihren entgegengesetzten Kräften neues Leben erschafft und durch die Zyklen von Tod und Neugeburt vollständige Erholung herbeiführt. Sie kann sich immer wieder erneuern – steckt diese Fähigkeit auch in uns?“Eintrittskarten für die kommende Tour von Tori Amos gibt’s ab 28. April pünktlich zum Vorverkaufsstart imFoto: Amarpaul Kalirai / Mercury Classics

