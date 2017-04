Erstellt am Montag, 24. April 2017

Sonic Seducer präsentiert: Castle Rock 2017 mit Moonspell, The Dark Tenor, Crematory, Ost+Front u.v.m.

Dasim Schatten des Schlosses Broich zu Mülheim an der Ruhr wird diesen Sommer volljährig, und wie es sich für einen solchen Anlass gehört, wird zum 18. Mal kräftig gefeiert. Das liebevoll und mit großem Sachverstand zusammengestellte Programm ist inzwischen komplett.



Zwölf hervorragende Bands garantieren am 30. Juni und 01. Juli ein Festival der Extraklasse, das vor allem Fans düsterer Metal- und Rockklänge begeistern wird.



Neben den Headlinern Moonspell komplettieren The Dark Tenor, Crematory, Ost+Front, Darkhaus, Serenity, Aeverium, Maerzfeld, Erdling, Vlad In Tears, Hemesath und Nox Interna das abwechslungsreiche Line-up.



Bereits einen Tag zuvor, am 29. Juni, startet die Warm-up-Party am Wasserbahnhof Mülheim. Another Tale und Ski King gehen mit Euch an Bord der Schwarzen Flotte, die um 18.00 Uhr ablegen wird.



