Erstellt am Montag, 24. April 2017

Meisterwerke neu aufgelegt: Kraftwerk veröffentlichen „3-D Der Katalog“

Nach den aufsehenerregenden 3-D-Auftritten der vergangenen Jahre bietenihrem Publikum die Möglichkeit, das Gesehene daheim noch einmal zu erleben. Über Warner Music/Parlophone erscheint am 26. Mai der neu aufgelegte Katalog - eine Dokumentation der einzigartigen Shows, die Kraftwerk zwischen 2012 und 2016 in führenden Kunstmuseen wie dem Museum Of Modern Art in New York und der Neuen Nationalgalerie in Berlin zum Besten gaben.„3-D Der Katalog“ heißt das Werk, welches die acht klassischen Kraftwerk-Alben „Autobahn“, „Radio-Aktivität“, „Trans Europa Express“, „Die Mensch-Maschine“, „Computerwelt“, „Techno Pop“, „The Mix“ und „Tour de France“ in chronologischer Reihenfolge beinhaltet. „3-D Der Katalog“ wird in verschiedenen Box-Sets erhältlich sein, unter anderem als 4-Blu-ray-Set mit 3-D-Aufnahmen aller genannten Alben und einem Kunstbuch im Hardcover mit 236 Seiten, das neue und bisher unveröffentlichte elektronische Bilder und Fotos beinhaltet, sowie auf Vinyl, CD, DVD und als Download.