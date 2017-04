Fast zwei Jahre sind vergangen, seit die Gothic/Doom-Metal-Heroen um Frontmann Nick Holmes mit „The Plague Within“ ihr bisher letztes Album veröffentlichten, doch das fünfzehnte Werk der Band wird bald folgen: „Medusa“, so der Titel des nächsten Albums von, erscheint noch diesen Sommer bei Nuclear Blast und soll laut Gitarrist Greg Mackintosh „langsamer, sludge-lastiger und doom-geladener als alles, was wir je gemacht haben“ klingen. Den Fans verspricht Mackintosh „acht riffgeladene Monstertracks reinsten nordischen Elends.“Im Augenblick befinden sich Paradise Lost in den Orgone Studios in der Nähe von Woburn in England, um gemeinsam mit Produzent Jaime Gomez Arellano, der schon bei den Aufnahmen des letzten Albums die Regler bediente, an den letzten Details zu arbeiten.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Doom deluxe: Paradise Lost kündigen nächstes Album "Medusa" an Doom deluxe: Paradise Lost kündigen nächstes Album „Medusa“ an Fast zwei Jahre sind vergangen, seit die Gothic/Doom-Metal-Heroen um Frontmann Nick Holmes mit „The Plague Within“ ihr bisher letztes Album veröffentlichten, doch das fünfzehnte Werk...

"Counterpane" für alle: The Birthday Massacre veröffentlichen ersten Song aus "Under Your Spell" / hier anhören! „Counterpane“ für alle: The Birthday Massacre veröffentlichen ersten Song aus „Under Your Spell“ / hier anhören! The Birthday Massacre wissen, wie man die digitale Welt für sich nutzt. Die Erfahrungen, die die kanadischen Synth-Goth-Rocker mit dem Release...

Neuer Plattenvertrag: Rroyce unterschreiben bei Infacted Recordings Neuer Plattenvertrag: Rroyce unterschreiben bei Infacted Recordings Nach ihrem dritten Platz beim traditionellen Sonic Seducer Battle Of The Bands 2014 legten Rroyce so richtig los. Es folgten gemeinsame Auftritte mit De/Vision, Clan Of Xymox und...

Prophecy Fest 2017: The Vision Bleak, Sólstafir, Spiritual Front u.v.a. live in fantastischer Location Prophecy Fest 2017: The Vision Bleak, Sólstafir, Spiritual Front u.v.a. live in fantastischer Location Zwischen Hannover, Frankfurt, Dortmund und Köln liegt Balve, wo auch in diesem Jahr das Prophecy Fest ausgetragen wird. Genauer am 28. und 29. Juli...

"Of Rivers And Tides": Gewinnt 10 x das signierte Debütalbum der Faun-Sängerin Fiona / mit Videoclip „Of Rivers And Tides“: Gewinnt 10 x das signierte Debütalbum der Faun-Sängerin Fiona / mit Videoclip Ihren hundertdreizehn Jahre alten Bechsteinflügel bezeichnet sie als ihr musikalisches Zuhause und als Ort stundenlanger Selbstreflexion. Mit...

Videopremiere: Clip zur neuen Single „Pure Crystal“ von The Pussybats Videopremiere: Clip zur neuen Single „Pure Crystal“ von The Pussybats Ende März erschien „Indestructible“, das mittlerweile dritte Album der Dark-Glam-Rocker The Pussybats. Jetzt kommt das Stuttgarter Quartett, passend zum erneuten...

Runter damit: Alle Details zum zweiten Album von 3TEETH, "shutdown.exe" / neuer Clip online Runter damit: Alle Details zum zweiten Album von 3TEETH, <shutdown.exe> / neuer Clip online Das wurde Zeit: Am 19. Mai kehrt die Electro-/Industrial-Rock-Sensation schlechthin der letzten Jahre zurück: 3TEETH veröffentlichen ihren zweiten Longplayer...

Sonic Seducer präsentiert: Killing Joke im Juni auf Deutschlandtour Sonic Seducer präsentiert: Killing Joke im Juni auf Deutschlandtour Der Frühsommer wird heiß, egal wie das Wetter wird. Denn die Post-Punk-Urväter Killing Joke um Frontmann Jaz Coleman haben jetzt den zweiten Teil ihrer Tour zum noch aktuellen und...

Videopremiere: Live-Clip zu "Lies In Your Eyes" von Diabulus in Musica Videopremiere: Live-Clip zu „Lies In Your Eyes“ von Diabulus in Musica Diabulus In Musica ist unbestritten der prominenteste Symphonic-Metal-Export Spaniens. Seit dem Debüt „Secrets“ aus dem Jahr 2010 sorgt das Quintett europaweit für Furore....