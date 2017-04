Erstellt am Freitag, 21. April 2017

„Counterpane“ für alle: The Birthday Massacre veröffentlichen ersten Song aus „Under Your Spell“ / hier anhören!

wissen, wie man die digitale Welt für sich nutzt. Die Erfahrungen, die die kanadischen Synth-Goth-Rocker mit dem Release von „Superstition“ 2014 machten, waren so gut, dass sie auch ihr neues, siebtes Album „Under Your Spell“ via PledgeMusic finanzierten. Das selbst gesteckte finanzielle Ziel erreichten Chibi, Rainbow & Co. direkt am ersten Tag, nachdem im Sommer 2016 die Kampagne an den Start ging.Entzückende Synth-Melodien in Kombination mit Chibis Mädchenstimme und fetten Gitarrenriffs sind die unverkennbaren TBM-Markenzeichen, die auch auf dem am 09. Juni bei Metropolis erscheinenden Longplayer omnipräsent sind. Auch die neuen Songs, welche erneut von Producer-Ikone Dave ‚Rave‘ Ogilvie (Skinny Puppy) gemischt wurden, gehen sofort ins Ohr, wie der Song „Counterpane“ beweist, der sich ab sofort und in voller Länge zu Gemüte geführt werden darf.Ein TBM-Feature mit ersten Statements zum neuen Album lest Ihr in unserer kommenden Mai-Ausgabe