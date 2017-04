Erstellt am Freitag, 21. April 2017

„Of Rivers And Tides“: Gewinnt 10 x das signierte Debütalbum der Faun-Sängerin Fiona / mit Videoclip

Ihren hundertdreizehn Jahre alten Bechsteinflügel bezeichnet sie als ihr musikalisches Zuhause und als Ort stundenlanger Selbstreflexion. Mit Klaviermusik verwobene, hauptsächlich irische Traditionals sind aufs Debütalbum „Of Rivers And Tides“ zu hören, das Ende April erscheinen und darüber hinaus so manche Eigenkomposition der Multiinstrumentalistin beinhalten wird. Darunter mit „Rhiannon“ auch ein Lied, das vor Jahren in Zusammenarbeit mit Fionas Band Faun entstanden ist. Zu „Homelands“, dem Eröffnungsstück des Albums wurde bereits ein stimmungsvolles Video produziert:



Extra für Euch hat Fiona freundlicherweise 10 Exemplare ihres im schönen Digipak vorliegenden Albums signiert. Eines davon könnt Ihr gewinnen, indem Ihr bis spätestens 28. April eine E-Mail mit dem Betreff „Fiona“ an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schickt. Viel Glück!



Fiona „Of Rivers And Tides“

Tracklist



01. Homelands (feat. Sandra Elflein)

02. Spring Walz

03. Monaghan Jig

04. Get Trall

05. Bal Folk

06. Wassermann (feat. Sonja Drakulich)

07. Farewell

08. Childhood Days

09. Irish Medley

10. Walking The Forest

11. Rhiannon

12. Of Rivers And Tides



Ein ausführliches Interview mit Fiona ist in der Sonic Seducer 05-2017 zu lesen - ab 25.04. im Handel oder direkt IM SHOP vorbestellen.