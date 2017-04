Erstellt am Mittwoch, 19. April 2017

Videopremiere: Live-Clip zu „Lies In Your Eyes“ von Diabulus in Musica

ist unbestritten der prominenteste Symphonic-Metal-Export Spaniens. Seit dem Debüt „Secrets“ aus dem Jahr 2010 sorgt das Quintett europaweit für Furore. Opernhafter Flair, epische Chöre, purer Metal. „Lies In Your Eyes“, wurde nun zum ersten Mal mit komplettem Orchester und Chor auf die größte Konzertbühne ihrer Heimatstadt Pamplona gebracht.Die Band um Sängerin Zuberoa Aznárez macht keinen Hehl daraus, wie glücklich sie mit dem Auftritt ist: „'Lies In Your Eyes‘ war einer der ersten Songs, den wir als Band geschrieben haben, gerade deshalb bedeutet es uns so viel, dass wir ihn mit einem riesigen Orchester und Chor performen konnten. Wir hätten niemals gedacht, wie großartig der Song live klingt!“Hier das Video zur Live-Inszenierung von „Lies In Your Eyes“:„Lies In Your Eyes“ ist der Bonustrack vom aktuellen Album „Dirge For The Archons“, das 2016 via Napalm Records erschien ( hier bestellen).