Erstellt am Dienstag, 18. April 2017

Videopremiere: Clip zur neuen Single „Deleted Romantic“ von The Red Paintings

Nach dem erfolgreichen Debüt "The Revolution Is Never Coming" aus dem Jahr 2013 legt das in Australien, London und Los Angeles lebende Quartettnun nach: Die Single „Deleted Romantic“ bereitet den Weg für das kommende zweite Album (Details hierzu sind noch nicht bekannt). Sanfte Streicher- und Klaviertöne und ein Gesang, der unter die Haut geht, The Red Paintings ziehen mit ihrem Sound Fans von Barock-Pop, Metal oder Indie gleichermaßen in ihren Bann.Das Video zu „Deleted Romantic“ ist jetzt erstmals hier zu sehen:Auch live scheut die Band keinen Aufwand. Bei ihrer neuen Bühnenshow werden menschliche Körper zur Leinwand, die live on stage von Künstlern bemalt wird – all das vor einer träumerisch-märchenhaften Kulisse mit vielen weiteren Spezialeffekten. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat an folgenden Terminen Gelegenheit dazu:06.05.2017 Berlin, Nuke Club08.05.2017 Hannover, Bei Chez Heinz10.05.2017 Krefeld, Kulturrampe11.05.2017 Bielefeld, Forum12.05.2017 Hagen, KUZ Pelmke13.05.2017 Lübeck, Treibsand15.05.2017 Reutlingen, Franz K16.05.2017 Wiesbaden, Schlachthof17.05.2017 Münster, Gleis 2218.05.2017 Leipzig, Moritzbastei19.05.2017 Oberhausen, Druckluft20.05.2017 Hamburg, Monkeys Club02.06.2017 Eichstatt, Open AirKarten gibt es unter anderem auch in unserem TICKETSHOP