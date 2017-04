Erstellt am Dienstag, 18. April 2017

Verlosung: Gewinne Fan-Set mit Doppel-LP, MCD, Pin und mehr von Depeche Mode!

Platz eins der Albumcharts eine Woche nach Veröffentlichung, Platz eins der Vinylcharts des Monats März, Rekordzuschauerzahl während des Livestreams der Album-Release-Show am 17. März in Berlin:räumen gehörig mit ihrem aktuellen Album ab. Und dies völlig zu Recht: Auch wenn „Spirit“ oft als schwer zugänglich und gänzlich unkommerziell empfunden wurde, ist das Gros der Fans und Kritiker längst der Ansicht, dass das Album zu den besten der Kultband seit den mittleren Neunzigern zu zählen ist.Sonic Seducer widmete Depeche Mode die Titelstory der aktuellen Ausgabe 04/2017. Auf 10 Seiten lest Ihr Interviews mit Dave Gahan, Martin Gore und Fotograf Anton Corbijn. Außerdem rollen wir mit einem Special zum Album „Music For The Masses“, welches 2017 30 Jahre alt wird, ein Stück Musikgeschichte auf. Die CD-Beilage „Tribute For The Masses“ rundet die Features mit exklusiven Coverversionen ab. Alle Details hier Wir verlosen ein tolles Depeche Mode Fan-Set! Darin enthalten ist eine Ausgabe Sonic Seducer mit DM-Titelstory & CD, 1 x „Spirit“ als Doppel-Viny-LP, 1 x die Single-CD „Where’s The Revolution“ sowie ein Sticker und ein Metallpin. Was Ihr tun müsst, um im Lostopf zu landen, erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite