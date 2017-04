Erstellt am Mittwoch, 12. April 2017

Neue Albumproduktion und Tourneevorbereitungen: Eine Auszeit à la ASP

Asp gibt zu, ein Getriebener zu sein. In atemberaubendem Tempo und mit ganz viel Herzblut hat er in den vergangenen Jahren Konzerte gespielt und Alben veröffentlicht, vor allem von und mit. Dazu Comics, Bücher, Seitenprojekte und mehr. Er konstatiert:„Da bleibt so einiges liegen. Nur man selbst nie. In den letzten Jahren hat das teilweise etwas extreme Züge angenommen. Ich habe mich daran gewöhnt, keinerlei freie Wochenenden mehr zu haben, zu arbeiten, auch wenn ich eigentlich krank im Bett liegen sollte, und so weiter und so fort. Sieben Tage die Woche viel zu viele Stunden am Tag.“Die Konsequenz: Asp braucht eine Auszeit, ASP pausieren. Doch Halt! Nicht jetzt etwa, denn ein neues Album wird heuer geschrieben, eins aus der Fremder-Reihe (Nummer III) mit dem Titel „Zutiefst“, welches am 27. Oktober erscheinen soll. Und auch nicht danach, denn da geht es auf vollwertige Rock-Tour zum neuen Werk. Aber danach, vielleicht, ist Zeit für die angekündigte Pause. Verrückt, dieser Asp.