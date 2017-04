„Twin Peaks“ Staffel 3: Die Kult-Serie kehrt zurück

Kaum eine andere Serie begeisterte Zuschauer, Kritiker und Kreative wie David Lynchs Krimi-Mystery-Klassiker „ Twin Peaks “. Nach mehr als 25 Jahren wollen es Regisseur Lynch und Autor Mark Frost noch einmal wissen und entführen uns in ihrer neuen 18-teiligen Eventserie einmal mehr in den vermeintlich idyllischen Nordwesten der USA. Die Geschichte knüpft 25 Jahre nach dem Mord an Homecoming Queen Laura Palmer an, und es darf davon ausgegangen werden, dass es auch diesmal geheimnisvoll, vor allem aber spannend wird. Insgesamt kehren über 30 Schauspielerinnen und Schauspieler zurück, die bereits Anfang der 90er-Jahre mit von der Partie waren; unter anderem Kyle McLachlan in seiner legendären Rolle als FBI-Agent Dale Cooper. Die deutsche Fassung dieses wirklich außergewöhnlichen TV-Events wird ab dem 25. Mai auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Wahlweise ist auch die Originalfassung parallel zur US-Ausstrahlung (Showtime) auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Hier noch das Video zum Theme-Song von Julee Cruise "Falling":

