Erstellt am Donnerstag, 06. April 2017

Nachtschicht: Neues Album von Motionless In White / Videoclips



Foto: Jonathan Weiner

Wer kennt das nicht? Der Termin für die schwarze Messe steht seit Monaten fest, der Altar ist angerichtet, die Kerzen brennen – doch dann klingelt plötzlich das Telefon und der Chef beordert einen zurück in die Firma, um eine spontane Nachtschicht einzulegen. Shit happens.Künstler haben es diesbezüglich etwas einfacher, zumindest im metaphorischen Sinne;nutzten die Gunst der späten Stunde und bannten ihre ganz persönliche Nachtschicht direkt auf CD: „Graveyard Shift“ hat die Metal-Formation ihr kommendes Album genannt, das am 05. Mai via Roadrunner Records veröffentlicht wird; zwölf neue Songs sind darauf enthalten, u. a. eine Kooperation mit Jonathan Davis (Korn).Die erste Singleauskopplung inklusive Videoclip ist mit „Loud (Fuck It)“ bereits im März erschienen und lässt erahnen, wohin die Reise geht.Motionless In White „Graveyard Shift“Tracklist01. Rats02. Queen For Queen03. Necessary Evil (feat. Jonathan Davis)04. Soft05. Untouchable06. Not My Type: Dead As Fuck 207. The Ladder08. Voices09. Loud (Fuck It)10. 57011. Hourglass12. Eternally YoursHier noch zwei weitere Songs vom neuen Album:"570""Eternally Yours"Derzeit sind Motionless In White in Nordamerika auf Tour, bevor sie dann im Frühsommer auch in Deutschland live zu sehen sein werden.