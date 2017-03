Erstellt am Dienstag, 07. März 2017

„Arcane 2“: Elane setzen Zusammenarbeit mit Fantasy-Autor Kai Meyer fort

In Kooperation mit Erfolgsautor Kai Meyer greifenerneut nach den Sternen. Inspiriert von den literarischen Fantasiewelten Meyers hat die Band um Sängerin Joran Elane 14 neue Lieder geschrieben, die demnächst auf dem Nachfolger ihres 2011 erschienenen Albums „Arcane“ veröffentlicht werden. „Man taucht in Kais Geschichten ein, schlüpft in die Rollen der Protagonisten. Gleichzeitig bleibt man sich selbst treu, lässt eigene Emotionen sprechen – das ist Musik aus Elanes Seele“, erzählt die Bandleaderin.Das schlicht „Arcane 2“ betitelte Werk wird ab 07. April im Digipak inklusive Textbooklet erhältlich sein. Aufgenommen, gemischt und produziert wurde es von Markus Skroch und Nico Steckelberg in den Kalthallen Studios. „Alles klingt noch komplexer, noch ausgefeilter. ,Arcane 2’ ist mein Lieblingsalbum der Band“, lässt sich Kai Meyer im Vorfeld der Veröffentlichung zitieren. Der Trailer zum Album: Elane „Arcane 2 - Music inspired by the works of Kai Meyer“ / Tracklist01. Every Page a Heartbeat02. Sabatea's Song (You Are the Princess)03. Breath of Gold (Hold On)04. Aurora05. Visions Sent06. Magic Carpet Ride07. The Isle08. Aura09. Pure Moonlight10. More Stars Shine on Earth11. The Wave Walkers12. Leinen Los13. Hexhermetic Dance14. Nugua’s Journey