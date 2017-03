Die Band, die einst den „Love Metal“ erfand und das Dark Rock Genre prägte wie kaum eine zweite, hat ausgespielt: Zum Leidwesen ihrer Fans gabenbekannt, ihre einzigartige Karriere dieses Jahr zu beenden. „Abschiede müssen vollzogen werden, um den Weg für unerkundete Wege, Ansichten und Klänge zu ebnen. Wir haben das Muster vervollständigt, das Puzzle gelöst, den Schlüssel umgedreht“, begründet Frontmann Ville Valo den Entschluss.Dank Alben wie „Razorblade Romance“ und ihrem zeitlosen Hit „Join Me In Death“ werden HIM unvergessen bleiben – und keineswegs grußlos und leise durch den Hinterausgang verschwinden. Im Gegenteil beabsichtigen die Finnen, ihre Karriere mit einer großen Abschiedstournee zu krönen, die im Juni 2017 beginnt und 35 Shows in 14 Ländern umfasst. Im November und Dezember spielen Ville Valo und seine Band ihre letzten Konzerte im deutschsprachigen Raum. Wer dabei sein und HIM noch einmal live auf der Bühne sehen will, kann folgende Möglichkeiten nutzen, der Vorverkauf beginnt am 08. März:29.11. Hamburg, Docks01.12. Berlin, Columbiahalle04.12. Leipzig, Haus Auensee05.12. München, Tonhalle06.12. CH-Zürich, X-tra08.12. Köln, Palladium Die beste Nachricht zum Schluss: Noch ist die die Geschichte von HIM nicht nicht zu Ende erzählt: Im Mai erscheint dervon Sonic Seducer – mit über 200 Seiten im Hardcover,und mit weiteren Interviews, Storys, Features & Outtakes aus der bewegten Bandgeschichte. Ab sofort vorbestellbar – Lieferung weltweit und nur solange der Vorrat reicht.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Das war's: HIM machen Schluss und kündigen Abschiedstour an Das war's: HIM machen Schluss und kündigen Abschiedstour an Die Band, die einst den „Love Metal“ erfand und das Dark Rock Genre prägte wie kaum eine zweite, hat ausgespielt: Zum Leidwesen ihrer Fans gaben HIM bekannt, ihre einzigartige Karriere dieses...

"Demons & Shame": Kite veröffentlichen Videoclip zu ihrer neuen Single "Demons & Shame": Kite veröffentlichen Videoclip zu ihrer neuen Single Kite sind einzigartig. Das Duo Berg / Stenemo steht für düsteren Electro-Pop mit unkonventionellen Arrangements und einer Stimme, die unter Tausenden wiederzuerkennen ist. Auch in...

Große Ticketverlosung: Sonic Seducer abonnieren und Karten fürs M'Era Luna 2017 gewinnen / jetzt teilnehmen und profitieren! Große Ticketverlosung: Sonic Seducer abonnieren und Karten fürs M'Era Luna 2017 gewinnen / jetzt teilnehmen und profitieren! Das wird ein Fest: In rund 160 Tagen beginnt das M’Era Luna 2017 in Hildesheim. Neben den Headlinern Korn und And One sind...

Trauma, Stress, Unglück: Controlled Collapse zurück mit neuem Sound / Videopremiere! Trauma, Stress, Unglück: Controlled Collapse zurück mit neuem Sound / Videopremiere! Das 2007 auf Johan van Roys (Suicide Commando) NTP-Label veröffentlichte Album „Injection“ werden Fans gut gemachter, harscher Electro-Klänge noch fest im Ohr...

Ab April: The Cure Chronik von Sonic Seducer – jetzt exklusiv vorbestellen Ab April: The Cure Chronik von Sonic Seducer – jetzt exklusiv vorbestellen Mit großem Engagement arbeiten wir derzeit an der Vollendung der exklusiven The Cure Chronik, deren Veröffentlichung im April dieses Jahres zu erwarten ist. Weltweit...

Sonic Seducer präsentiert: Nachtgeschrei im "Tiefenrausch" Sonic Seducer präsentiert: Nachtgeschrei im „Tiefenrausch“ Bei Oblivion ist es heute erschienen, das neue Album von Nachtgeschrei. Das Folk-Metal-Septett um Sänger Martin LeMar ist vom Ergebnis der eigenen Arbeit überzeugt und beweist derzeit...

Limited Editions: Sonic Seducer 03-2017 + Riesenposter & mehr von Blutengel, Subway To Sally und The Crüxshadows Limited Editions: Sonic Seducer 03-2017 + Riesenposter & mehr von Blutengel, Subway To Sally und The Crüxshadows Seit 24.02. ist die Sonic Seducer Märzausgabe mit Subway To Sally Titelstory und einer exklusiven 8-Track-EP zum Album NEON der Band...

Ekustisch "Verloren": Neues Lyric-Video zum Album "NEON" von Subway To Sally Ekustisch „Verloren“: Neues Lyric-Video zum Album „NEON“ von Subway To Sally Auf „Engelskrieger“, dem siebten Album der Band um Bodenski, Eric Fish & Co., war „Verloren“ 2003 zu hören, demnächst erscheint der Song in einer ekustischen Version auf...

Sonic Seducer präsentiert: Amanda Palmer & Edward Ka-Spel auf gemeinsamer Tour Sonic Seducer präsentiert: Amanda Palmer & Edward Ka-Spel auf gemeinsamer Tour Sie: Amanda Palmer ist ein Teil der Dresden Dolls, dem Duo, das sie mit Brian Viglione bildet und welches für 100 % eigenständige Musik mit hohem künstlerischen...