"Demons & Shame": Kite veröffentlichen Videoclip zu ihrer neuen Single

sind einzigartig. Das Duo Berg / Stenemo steht für düsteren Electro-Pop mit unkonventionellen Arrangements und einer Stimme, die unter Tausenden wiederzuerkennen ist. Auch in puncto Veröffentlichungspraxis gehen die Schweden seit ihrem selbstbetitelten Debüt ganz eigene Wege: Sie produzieren nie klassische Album, sondern einzig EPs, welche jeweils fünf Songs enthalten und durchnummeriert wurden bis aktuell „VI“.Ihr aktueller Release ist die Digitalsingle „Demons & Shame“ - ein brandneues Stück, das einen fantastischen Clip erhalten hat. Kite erzählten uns dazu: „‘Demons & Shame’ handelt von Fehlern, die wir begehen müssen, um uns weiter zu entwickeln. Es geht um die Dämonen, denen wir uns stellen, wenn wir das Vertrauen in das verlieren, was wir tun. Der Song handelt von allen Visionären, die sich verzweifelt an ihre Visionen klammern. Und von Träumern. Der Clip wurde in den schwedischen Wäldern gedreht, in denen wir geboren wurden und aufwuchsen.“Viel Vergnügen mit „Demons & Shame“!

