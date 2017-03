Sonic Seducer präsentiert: Nachtgeschrei im „Tiefenrausch“

Bei Oblivion ist es heute erschienen, das neue Album von. Das Folk-Metal-Septett um Sänger Martin LeMar ist vom Ergebnis der eigenen Arbeit überzeugt und beweist derzeit auch live, was in ihm steckt. „Wir haben gerade eine unglaubliche Energie“, erzählt Sänger Martin: „Nachdem wir bereits auf unserem letzten Album vorsichtig nach Orchesterpartitur und Synthesizer geschielt haben, loten wir diesmal ganz selbstbewusst Grenzen aus. Dabei machen wir auch vor ungewöhnlichen Klängen und Instrumenten nicht halt!“ Seit gestern sind Nachtgeschrei auf Deutschlandtour, präsentiert von Sonic Seducer – hier die kommenden Termine:03.03. Leipzig, Hellraiser04.03. Bochum, Matrix [ TICKETS 11.03. Hamburg, Logo16.03. Frankfurt/M., Nachtleben17.03. Kaiserslautern, Kammgarn18.03. München, Spectaculum MundiMehr Infos zum neuen Album von Nachtgeschrei jetzt in Sonic Seducer 03-2017. Inklusive einer nicht separat im Handel erhältlichen, exklusiven 8-Track-EP von Subway To Sally und einer zweiten kostenlosen CD mit weiteren mitreißenden Tracks. Auch in verschiedenen Limited Editions erhältlich. Infos und Bestellmöglichkeiten direkt IM SHOP Nachtgeschrei TiefenrauschTracklist01. Tiefenrausch02. Aus Dem Licht03. Mal Mich Scnwarz04. Kämpf Um Mich05. Meilen Unter Meilern06. Gift07. Zurück08. Heldenmut09. Beste Feinde10. Stein Um Stein11. Ich Verstumme12. 1000 Tonnen Stahl13. Laniakea

Erstellt am Freitag, 03. März 2017

