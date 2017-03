Limited Editions: Sonic Seducer 03-2017 + Riesenposter & mehr von Blutengel, Subway To Sally und The Crüxshadows

Seit 24.02. ist die Sonic Seducer Märzausgabe mit Subway To Sally Titelstory und einerzum Album NEON der Band um Frontmann Eric Fish im Handel erhältlich. Die „Gloria & Glanz“-EP mit vier ihrer besten Songs – jeweils in der Originalversionals auch im ekustischen NEON-Liveformat – ist längst nicht das einzige Highlight der Ausgabe, zu der eine weitere CD mit 15 erstklassigen Songs und Remixen namhafter Bands gehört.Die Ausgabe ist darüber hinaus in folgendenverfügbar ist, jeweils1.)nkl. Teil 2 des 4-teiligen Blutengel-Megaplakats (jeweils im A1-Format), auf dem u. a. die Lyrics des Songs „The Days Of Justice“ in Chris Pohls Handschrift zu lesen sind – auch als Komplettset zum Vorzugspreis!2.)-Edition mit exklusiven A1-Plakat und handsignierter Autogrammkarte von Subway To Sally.3.)-Edition mit exklusivem A1-Plakat und The Crüxshadows-Sticker. ZUM ARTIKEL

Ekustisch "Verloren": Neues Lyric-Video zum Album "NEON" von Subway To Sally Ekustisch „Verloren“: Neues Lyric-Video zum Album „NEON“ von Subway To Sally Auf „Engelskrieger“, dem siebten Album der Band um Bodenski, Eric Fish & Co., war „Verloren“ 2003 zu hören, demnächst erscheint der Song in einer ekustischen Version auf...

Sonic Seducer präsentiert: Amanda Palmer & Edward Ka-Spel auf gemeinsamer Tour Sonic Seducer präsentiert: Amanda Palmer & Edward Ka-Spel auf gemeinsamer Tour Sie: Amanda Palmer ist ein Teil der Dresden Dolls, dem Duo, das sie mit Brian Viglione bildet und welches für 100 % eigenständige Musik mit hohem künstlerischen...

Alles, nur kein Weltuntergang: Erasure mit neuem Album "World Be Gone" / Cover, Tracklist, Trailer Alles, nur kein Weltuntergang: Erasure mit neuem Album „World Be Gone“ / Cover, Tracklist, Trailer In gut 30 Jahren 16 Alben zu veröffentlichen, ist zwar beachtlich, aber längst nicht genug. „World Be Gone“, das 17. Werk von Erasure wird am 19. Mai...

Album Nummer zwei: "Time" von Aeverium kommt im März Album Nummer zwei: „Time“ von Aeverium kommt im März Demnächst übernehmen sie zusammen mit Scarlet Dorn den Support von Lord Of The Lost, deren „Raining Stars“-Tour Ende März beginnen wird, ihr zweites Album erscheint wenige Tage vorher: „Time“...

Wiedergeboren: Hört das neue Minialbum von Sunterra in voller Länge Wiedergeboren: Hört das neue Minialbum von Sunterra in voller Länge Seit 1998 stehen Sunterra auf der Bühne und im Studio. Mit ihrem zweiten Album „Lost Time“ aus dem Jahre 2001 landeten die Österreicher einen kleinen Hit in Form des Falco-Covers...

Sie kommen: Orgy auf dem Weg nach Europa, präsentiert von Sonic Seducer Sie kommen: Orgy auf dem Weg nach Europa, präsentiert von Sonic Seducer Wie uns das Management mitteilte, haben die Musiker von Orgy den Flieger bestiegen und sich auf den Weg nach Europa begeben. Wer also befürchtete, dass die Synth-Rocker erneut...

Depeche Mode: "Where's The Revolution" kommt als Remix-CD und Vinyl-Version! Depeche Mode: „Where’s The Revolution“ kommt als Remix-CD und Vinyl-Version! Seit 03. Februar ist die neue Single „Where’s The Revolution“ von Depeche Mode als Download erhältlich, nun steht der Erscheinungstermin der physischen Versionen fest: Am...

Neuer Videoclip: "Raining Stars" von Lord Of The Lost Neuer Videoclip: „Raining Stars“ von Lord Of The Lost Bevor Lord Of The Lost ab Ende März zusammen mit Aeverium und Scarlet Dorn auf „Raining Stars“-Tour gehen, benannt nach einem Titel ihres jüngsten Albums „Empyrean“, erfreut die Band um