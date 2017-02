Erstellt am Dienstag, 28. Februar 2017

Ekustisch „Verloren“: Neues Lyric-Video zum Album „NEON“ von Subway To Sally

Auf „Engelskrieger“, dem siebten Album der Band um Bodenski, Eric Fish & Co., war „Verloren“ 2003 zu hören, demnächst erscheint der Song in einer ekustischen Version auf dem kommenden Livealbum „NEON“. Bevor es am 10 März soweit ist, wähltendas Stück nicht nur als finale Vorabsingleauskopplung, sondern widmetem ihm auch ein passendes Lyric-Video:Sonic Seducer präsentiert: Subway To Sally auf „NEON“-Tour 2017:24.03. Wiesbaden, Schlachthof25.03. Memmingen, Kaminwerk29.03. Essen, Lichtburg30.03. Heidelberg, Halle 0231.03. Köln, Essigfabrik01.04. Herford, X06.04. Augsburg, Spectrum07.04. Annaberg, Festhalle08.04. Gera, Comma

Tracklist:

A1: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“

A2: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“ (Formalin Remix)

B1: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“

B2: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“ (Orchestral Version) – Vinyl-exklusiv!





www.subwaytosally.com