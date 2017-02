Erstellt am Freitag, 24. Februar 2017

Alles, nur kein Weltuntergang: Erasure mit neuem Album „World Be Gone“ / Cover, Tracklist, Trailer

In gut 30 Jahren 16 Alben zu veröffentlichen, ist zwar beachtlich, aber längst nicht genug. „World Be Gone“, das 17. Werk vonwird am 19. Mai bei Mute/Goodtogo erscheinen. Zum Nachfolger ihres 2014er Longplayers „The Violet Flame“ präsentieren Vince Clark und Andy Bell ihren Fans bereits einen ersten Trailer:Im Mittelpunkt des Coverartworks steht die Galionsfigur eines Schiffes, die trotz schweren Wellengangs den Blick hoffnungsvoll gen Himmel richtet. Ein Symbol, das stellvertretend für die Inhalte des Album steht, die sich mit der aktuellen politischen Weltlage befassen. „Ich hoffe, dass die Leute das Album auf positive Weise annehmen, dass sie es als optimistisch-aufwieglerische Musik nutzen werden“, so Andy Bell.Geschrieben und produziert wurde „World Be Gone“ von Erasure, den Mix übernahm Matty Green - das Album erscheint als CD, limitiertes orangenes Vinyl, reguläres Vinyl, auf Kassette und als digitale Version.Erasure „World Be Gone”Tracklisting01. Love You To The Sky02. Be Careful What You Wish For!03. World Be Gone04. A Bitter Parting05. Still It's Not Over06. Take Me Out Of Myself07. Sweet Summer Loving08. Oh What A World09. Lousy Sum Of Nothing10. Just A Little LoveLive sind Erasure im Sommer als Support-Act von Robbie Williams auf Tour, ab Juni stehen einige Konzerte in Deutschland und Österreich auf dem Programm (zu den Tourdaten ).