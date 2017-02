Erstellt am Freitag, 24. Februar 2017

Album Nummer zwei: „Time“ von Aeverium kommt im März

Demnächst übernehmen sie zusammen mit Scarlet Dorn den Support von Lord Of The Lost, deren „Raining Stars“-Tour Ende März beginnen wird, ihr zweites Album erscheint wenige Tage vorher: „Time“ vonwird am 24. März via Out Of Line veröffentlicht.Das neue Werk der Modern-Metal-Formation soll mit gebührender Härte und symphonischen Sounds überzeugen, Riff-Attacken, Growls und Klargesang inklusive. „Time“ wird zusätzlich als Deluxe-Doppel-CD inklusive acht akustischen Unplugged-Versionen erhältlich sein. Aeverium „Time“Tracklist01. Hunted02. Time03. What About Me04. Home05. Brave New World06. Can´t Break Me Down07. Resurrected08. Vale Of Shadows09. The World Inside My Head10. My Farewell