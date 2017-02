Erstellt am Mittwoch, 22. Februar 2017

Wiedergeboren: Hört das neue Minialbum von Sunterra in voller Länge

Seit 1998 stehenauf der Bühne und im Studio. Mit ihrem zweiten Album „Lost Time“ aus dem Jahre 2001 landeten die Österreicher einen kleinen Hit in Form des Falco-Covers „Out Of The Dark“. Eine komplette Dekade nach dem letzten Lebenszeichen veröffentlicht das Quartett nun ein neues Minialbum.„Reborn“ vermischt weiterhin Metal und Gothic mit elektronischen Elementen, doch knüpft die Truppe nicht einfach an die damalige Zeit an: „Wir wollten nicht da neu anfangen, wo wir aufgehört haben, das wäre zu banal und entspräche nicht unseren Ansprüchen. Es haben sich auch die musikalischen Vorlieben von uns sehr konträr weiterentwickelt. Wir wollten versuchen, einen Schritt nach vorn zu machen. Das ist uns gelungen, wenn man die gespaltenen Meinungen in den Reviews liest“, so Bassist Christian Schön.Überzeugt Euch einfach selbst und hört „Reborn“, das das Label in voller Länge via Youtube zugänglich gemacht hat: