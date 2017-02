Wie uns das Management mitteilte, haben die Musiker vonden Flieger bestiegen und sich auf den Weg nach Europa begeben. Wer also befürchtete, dass die Synth-Rocker erneut ihre Konzerte absagen würden, darf ganz beruhigt sein und sich nun offiziell auf den Fünfer um Jay Gordon freuen. Das erste Konzert in unserer Nähe findet am 28.02. in Pratteln (Schweiz) statt, gefolgt von Frankfurt am 06.03. und acht weiteren Terminen.Wer die Zwischenzeit sinnvoll nutzen möchte, sollte an der Verlosungsaktion teilnehmen, die Orgy jüngst ins Leben riefen: Wer ein Foto seines Tickets ansendet, kann ein Meet & Greet der Stadt nach Wahl gewinnen. Unter allen Teilnehmern wird außerdem eine Gitarre von Schecter verlost.Wer noch kein Ticket hat, wird hier fündig.Die Dates im Einzelnen:28.02. CH-Pratteln, Z706.03. Frankfurt/M., Zoom07.03. München, Backstage Halle08.03. AT-Wien, Viper Room15.03. Berlin, Lido16.03. Hamburg, Headcrash18.03. Bochum, Matrix20.03. Leipzig, Werk 221.03. Köln, Underground23.03. NL-Amsterdam, Melkweg

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Wiedergeboren: Hört das neue Minialbum von Sunterra in voller Länge Wiedergeboren: Hört das neue Minialbum von Sunterra in voller Länge Seit 1998 stehen Sunterra auf der Bühne und im Studio. Mit ihrem zweiten Album „Lost Time“ aus dem Jahre 2001 landeten die Österreicher einen kleinen Hit in Form des Falco-Covers...

Sie kommen: Orgy auf dem Weg nach Europa, präsentiert von Sonic Seducer Sie kommen: Orgy auf dem Weg nach Europa, präsentiert von Sonic Seducer Wie uns das Management mitteilte, haben die Musiker von Orgy den Flieger bestiegen und sich auf den Weg nach Europa begeben. Wer also befürchtete, dass die Synth-Rocker erneut...

Depeche Mode: "Where's The Revolution" kommt als Remix-CD und Vinyl-Version! Depeche Mode: „Where’s The Revolution“ kommt als Remix-CD und Vinyl-Version! Seit 03. Februar ist die neue Single „Where’s The Revolution“ von Depeche Mode als Download erhältlich, nun steht der Erscheinungstermin der physischen Versionen fest: Am...

Neuer Videoclip: "Raining Stars" von Lord Of The Lost Neuer Videoclip: „Raining Stars“ von Lord Of The Lost Bevor Lord Of The Lost ab Ende März zusammen mit Aeverium und Scarlet Dorn auf „Raining Stars“-Tour gehen, benannt nach einem Titel ihres jüngsten Albums „Empyrean“, erfreut die Band um

Sonic Seducer präsentiert: Exklusives Deutschlandkonzert 2017 von Rob Zombie Sonic Seducer präsentiert: Exklusives Deutschlandkonzert 2017 von Rob Zombie Beinahe ein Jahr ist vergangen, seit Rob Zombie sein letztes Album vorlegte, das den sperrigen Titel „The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser“ trägt....

Großer Sale beim Miroque Versand: Viele Top-Tonträger schon ab 1,- Euro! Großer Sale beim Miroque Versand: Viele Top-Tonträger schon ab 1,- Euro! Ihr steht auf Mittelalter-Rock von Bands wie In Extremo, Saltatio Mortis, Schandmaul, Schelmish und Co. oder Pagan Folk á la Faun? Dann schlagt jetzt zu! Der Miroque Versand räumt...

Immer wieder montags: Torul kündigen nächste Single "Monday" an Immer wieder montags: Torul kündigen nächste Single „Monday“ an Ihr erstes Album mit neuem Sänger ist im September 2016 erschienen. Die frühere Stimme von Torul, Jan Jenko, hatte die slowenische Electropop-Formation bereits im Februar letzten...

Die Chemie stimmt wieder: Fixmer/McCarthy mit neuer Single auf neuem Label / hier anhören Die Chemie stimmt wieder: Fixmer/McCarthy mit neuer Single auf neuem Label / hier anhören Es geht weiter: Nachdem sich Fixmer/McCarthy letztes Jahr mit „So Many Lies“ zurückgemeldet haben, naht jetzt endgültig die Stunde der Wahrheit. Die...

The Beauty Of Gemina: Live auf CD, Blu-ray/DVD... und auf der Bühne! The Beauty Of Gemina: Live auf CD, Blu-ray/DVD... und auf der Bühne! Schnellschüsse sind nicht ihr Ding. Was auch immer die Band um Frontmann Michael Sele anpackt, ist durchdacht – so auch ihr Vorhaben, das am 19. November 2016 im X-TRA Limmathaus in Zürich...