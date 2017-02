Neuer Videoclip: „Raining Stars“ von Lord Of The Lost

Bevorab Ende März zusammen mit Aeverium und Scarlet Dorn auf „Raining Stars“-Tour gehen, benannt nach einem Titel ihres jüngsten Albums „Empyrean“ erfreut die Band um Chris Harms ihre Fans mit einem eindrucksvollen Videoclip zum genannten Song.Gemeinsam mit Formalin, die bereits die Co-Produktion des letzten Longplayers übernommen hatten, und im neuen Video eine nicht unerhebliche Rolle spielen, wurde das Stück aufwendig in Szene gesetzt. Ebenfalls mit dabei: Kiara Kazumi (Grausame Töchter), die Regie führte Matteo Fabbiani.Sonic Seducer präsentiert:30.03. München, Backstage31.03. Erfurt, HSD-Gewerkschaftshaus01.04. Kiel, Die Pumpe06.04. Frankfurt/M., Batschkapp07.04. Oberhausen, Turbinenhalle08.04. Hannover, Pavillon20.04. Nürnberg, Hirsch21.04. Leipzig, Täubchenthal22.04. Berlin, Astra27.04. AT-Wien, Szene28.04. Stuttgart, Im Wizemann04.05. Osnabrück, Rosenhof05.05. Köln, Essigfabrik06.05. Hamburg, Große Freiheit 36Nicht verpassen:Gemeinsam mithabendie „Eisheilige Nacht 2016“- EP ein gespielt und sich an Coverversionen von „Sin“ (Nine Inch Nails) sowie „Where The Wild Roses Grow“ (Nick Cave) gewagt. Die überaus gelungenen Resultate sind auf der zweiten CD-Beilage von Sonic Seducer 11/2016 zu hören.Nur im Onlineshop erhältlich ist außerdem ein Set bestehend aus dem Magazin und beiden CDs sowie einer auf 499 Stückder „Eisheilige Nacht“-EP mit einem. Diese Picture-Vinyl ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich. Ebenso könnt Ihr das limitierte Posterset mit allen fünf Teilen des fast drei Meter breiten Megaposters inklusive allererwerben. Das Schmuckstück ist aufbegrenzt und in unserem Onlineshop zu finden.

