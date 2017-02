Erstellt am Montag, 20. Februar 2017

The Beauty Of Gemina: Live auf CD, Blu-ray/DVD... und auf der Bühne!

Schnellschüsse sind nicht ihr Ding. Was auch immer die Band um Frontmann Michael Sele anpackt, ist durchdacht – so auch ihr Vorhaben, das am 19. November 2016 im X-TRA Limmathaus in Zürich mitgeschnittene Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen vonin voller Länge nicht nur auf 2CD, sondern separat auf DVD und Blu-ray zu veröffentlichen.Neben den Shows wird umfangreiches Bonusmaterial geboten, das Einblicke hinter die Kulissen gewährt und die intensiven Vorbereitungen dokumentiert. „Minor Sun – Live In Zurich“ umfasst neben 22 Songs und dem erwähnten Behind-The-Scenes-Feature ein 40-seitiges Booklet und wird ab 17. März im Handel erhältlich sein. Vorbestellung hier Im März starten The Beauty Of Gemina in eine Tour durch ihre Schweizer Heimat. Im Herbst 2017 kommen sie mit der „Silent Land“ Akustik-Tour nach Deutschland, präsentiert von Sonic Seducer. Alle Termine:16.03. CH-Lausanne, Bleu Lezard17.03. CH-Zug, Galvanik18.03. CH-Mels, Altes Kino23.03. CH-Pratteln, Z724.03. CH-Solothurn, Kofmehl25.03. CH-St. Gallen, Grabenhalle15.11. München, Backstage Halle16.11. Frankfurt/M., Nachtleben18.11. Hamburg, Knust19.11. Bochum, Rockpalast