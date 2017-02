Erstellt am Freitag, 17. Februar 2017

Videopremiere: Clip zum Debütalbum „The Grey Realms“ von Lost In Grey

Symphonisch, filigran und mit einer gewaltigen Wucht gesegnet sind die Songs von, einem finnischen Metal-Sextett, dessen Debütalbum am 03. März bei NoiseArt Records erscheint. Erzählt wird die geheimnisvolle Reise einer Frau namens Lillian, die dem Bösen der Welt zu entfliehen versucht und deren Ziel ein paradiesischer Ort ist: „The Grey Realms“ ist nicht nur der Name dieser Zuflucht, sondern auch des ersten Longplayers der Band.Die Single zum darauf enthaltenen Song „New Horizon“ ist ab heute erhältlich, passend dazu liefert die Band ein stimmungsvolles Lyric-Video, das hier erstmals zu sehen ist: Lost In Grey „The Grey Realms“Tracklist01. Waltz Of Lillian02. Road To Styx03. Dark Skies04. Revelation05. The Order06. New Horizon07. The Grey Realms08. Silence FallsMehr zu Lost In Grey in der Märzausgabe von Sonic Seducer. Ab 24.02.17 überall im Handel!