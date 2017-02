Erstellt am Mittwoch, 15. Februar 2017

M’Era Luna 2017: Korn, Blutengel, Leæther Strip, Ambassador21 und weitere Bands bestätigt

Die letzten Geheimnisse sind gelüftet: Seit heute steht fest, welche Bands das Lineup deskomplettieren werden. Neben bereits bestätigten Größen wie And One, ASP, Subway To Sally, Schandmaul oder Project Pitchfork konnten die Veranstalter neben den Headlinernweitere namhafte Acts verpflichten. Am 12. und 13. August 2017 ebenfalls mit dabei: