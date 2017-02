Erstellt am Montag, 13. Februar 2017

Auf Spurensuche: Winterhart decken „European Masterplan“ auf

Das Projekt der beiden Dance-Or-Die-Musiker Falgalas und Wagner meldet sich am 10. März mit einem weiteren Album zu Wort, das „European Masterplan“ heißen und bei Danse Macabre erscheinen wird. Inspiriert von Martial Industrial und Neofolk widmen sicheinem Thema, das dieser Tage vielerorts diskutiert wird: dem globalen Konflikt zwischen den entfesselten Kräften des Kapitalismus und der individuellen Freiheit jedes Einzelnen.Verbirgt sich hinter den aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen ein geheimer Weltplan? Winterhart halten es für möglich, stellen ihre neuen Lieder in einen historischen Kontext und versuchen, etwaigen Zusammenhängen nachzuspüren.Außerdem arbeiten Falgalas und Wagner zusammen mit Chris L. (Agonoize) unter dem Namen Dance Or Die Reloaded an einem weiteren Longplayer, der für 2017 geplant ist. Winterhart „European Masterplan“Tracklist [ 01. Agent Orange02. Back to the Front03. The Fence04. European Masterplan05. Ice and Light06. Preußisch Blau07. Home is where my Heart is08. Loose myself in Daydreams09. Gabriel10. See you up in Heaven11. Isis Cult12. Verdun13. French Carré14. Creeping Crawling