Erstellt am Montag, 13. Februar 2017

„Love Exists“: Hier hört Ihr die neue Solosingle von Evanescence-Frontfrau Amy Lee

Mit „Love Exists” veröffentlichteine neue Single. Passend zur Thematik des Songs hat die Evanescence-Frontfrau eine interaktive Überraschung zum Valentinstag ersonnen. Mit einer App können Fans ihre eigene Valentins-Karte zum Song kreieren, basierend auf der surrealen Pop-Art von Jennybird Alcantara.Amy über den Song: „Als ich einmal für einen Videodreh in Italien war, verliebte ich mich in einen Song, den ich im Radio hörte: ‚L’amore Esiste‘ von Francesca Michielin“. Das Lied schien mir überall hin zu folgen und ging mir unter die Haut. Ich konnte einfach nicht aufhören, es zu hören. Ich versuchte, mir zusammen zu reimen, was der Text bedeutet und verfasste schließlich meine eigene Variante auf Englisch.“Mit dem Text überzeugte Amy ihren Traumproduzenten Guy Sigsworth (Madonna, Björk), der nach New York reiste, um mit ihr das Stück aufzunehmen. Dave Eggers, mit dem sie bereits 2014 das Soundtrack-Album „Aftermath“ für den Mark Jackson-Film „War Story“ aufgenommen hatte, steuerte die Streicher bei. Eine Woche lebten sie zusammen in den Flux Studios, um dort die Aufnahmen abzuschließen.Die Botschaft des Songs beschreibt Amy folgendermaßen: „Liebe ist alles andere als einfach. Und sie manifestiert sich in unzähligen Erscheinungsformen. Sie kann unbequem sein. Schmerzhaft. Es ist einfacher, sie zu ignorieren, als ihr zu vertrauen…. Liebe ist überall. Selbst an den finstersten Orten. Und sie ist jede Mühe wert. Schau dich um, schau in dich hinein. Liebe existiert.”Und „Love Exists“ ist nicht alles: Später in diesem Jahr wird „Speak To Me” erscheinen, ein weiterer Song von Amy Lee. Dieser findet sich auch auf dem Soundtrack des Thriller-Dramas „Voice From The Stone“, der am 28. April in die US-Kinos kommt.Auch bei Evanescence tut sich was: Die Sängerin ist derzeit mit ihrer Band im Studio, um neues Material aufzunehmen, das ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen soll.Doch zunächst: Viel Vergnügen mit „Love Exists“!