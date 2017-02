Mesh: "Looking Skyward"-Tour wird fortgesetzt / Tickets zu gewinnen

Im Herbst letzten Jahres präsentiertenihr jüngstes Album „Looking Skyward“ live, ab April wird die Tournee fortgesetzt. Zum Auftakt der Konzerte soll die nächste Singleauskopplung inklusive B-Seite vorliegen, an der die Band momentan arbeitet. Darüber hinaus ist weiterhin ein Klassik-Livealbum in Planung, das 2017 erscheinen wird. Sonic Seducer präsentiert die Tour und verlost 2 x 2 Tickets für ein Konzert Eurer Wahl. Folgende Termine sind vorgesehen:21.04. Köln, Essigfabrik22.04. Erfurt, HsD Gewerkschaftshaus [23.04. AT-Wien, Szene24.04. München, Backstage25.04. Stuttgart, Club Cann26.04. Magdeburg, Factory27.04. Wiesbaden, Alte Schmelze29.04. Bielefeld, Ringlokschuppen30.04. Hamburg, MarkthalleBeteiligt Euch an der Verlosung und schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Mesh“, Eurem vollständigen Namen sowie der gewünschten Stadt an, Teilnahmeschluss ist der 15. März 2017. Wer nicht so lange warten will, kann Mesh bereits am 18. Februar beim ebenfalls von Sonic Seducer präsentierten Festival Synth-Pop Goes Berlin auf der Bühne erleben.

