Erstellt am Mittwoch, 08. Februar 2017

„Between Dog And Wolf“: New Model Army Story erscheint auf DVD / Tournee im März

Am 03. März 2017 veröffentlichen New Model Army die Dokumentation „Between Dog And Wolf“ auf DVD und Blu-ray. Diese zeigt ersten Infos zufolge faszinierendes Filmmaterial, das nicht nur Fans begeistern wird – unter anderem gespickt mit trocken, ironischen Kommentaren der Band. Mit enthalten ist auch die legendäre Live-Performance bei „Top Of The Pops“ und sie zeigt das Zusammentreffen von Frontmann Justin Sullivan mit Ex-Produzent Glyn Johns und deren amüsante Reibereien. Auch polarisierende Inhalte wie die Einstellung vieler Fans zu Justins Muse Joolz Denby und das angespannte Verhältnis zwischen ihr und den anderen Bandmitgliedern werden thematisiert.Die Idee zu der Dokumentation hatte Regisseur Matt Reid. Der Film wird als brutal ehrlich beschrieben, als einer, der Sullivan mit einem gewissen Hauch Tragik auf seine Karriere zurückblicken lässt, die allerdings noch lange nicht beendet ist: Das 2016 veröffentlichte, aktuelle 14. Studioalbum „Winter“ war ein riesiger Erfolg und brachte New Model Army den höchsten Charterfolg seit vielen Jahren.Und ab 12. März gehen New Model Army in Deutschland auf große „Winter – Part II“ Tournee, präsentiert von Sonic Seducer:12.03. Regensburg, Mischwerk14.03. Augsburg, Kantine15.03. Ravensburg, Oberschwabenklub16.03. Karlsruhe, Substage17.03. Aschaffenburg, Colos-Saal18.03. Dortmund, FZW19.03. Bielefeld, Ringlokschuppen21.03. Rostock, Mau Club26.03. Kiel, Max28.03. Bremen, Aladin