Erstellt am Mittwoch, 08. Februar 2017

Nach schwerem Schicksalsschlag: Nick Cave And The Bad Seeds endlich wieder live in Deutschland!

Tod und Teufel gehören von jeher zum Repertoire des großen Geschichtenerzählers, dennoch sind die acht Songs seines aktuellen Albums „Skeleton Tree“ auf tragische Weise besonders, entstanden diese doch in einer Zeit, in der Cave den Tod seines Sohnes verarbeiten musste. Der Film „One More Time With Feeling“ von Andrew Dominik zeigte schonungslos, wie der Musiker und seine Familie mit dem Schicksal haderten. Die Arbeit an „Skeleton Tree“ gab Nick Cave jedoch Halt, Bandkollege und Freund Warren Ellis war dabei kreative wie emotionale Stütze.In diesem Jahr werdenwieder die Bühnen der Welt betreten und zeigen, dass sie trotz des Schicksalsschlags auf der Höhe ihres Schaffens sind. Nicht nur vor diesem Hintergrund werden es besondere Konzerte werden, bei denen man einen sicher veränderten Künstler erleben wird. Die Termine:07.10. Frankfurt/M., Jahrhunderthalle09.10. Hamburg, Sporthalle12.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle22.10. Berlin, Max-Schmeling-Halle02.11. München, ZenithTickets kosten 50 Euro aufwärts, der reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag, den 17.02.2017 um 10 Uhr.