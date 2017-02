Erstellt am Dienstag, 07. Februar 2017

Sonic Seducer präsentiert: Vitalic

Auf eine Reise in die Welt der analogen Synthesizer früherer Jahrzehnte entführt Techno-Experte Pascal Arbez-Nicolas seine Hörer mit „Voyager“, dem neuen Album seines Projekts. Vom klassischen Disco-Sound ließ sich der Musiker diesmal inspirieren, im Interview mit Sonic Seducer verrät er: „Mein Vater war selbst DJ; ich bin mit all diesen großartigen Discohits wie ,Funkytownʻ, ,Hot Stuffʻ oder ,Stayin’ Aliveʻ aufgewachsen.“Beeinflusst von den Arbeiten namhafter Produzenten wie Giorgio Moroder und Jean-Michel Jarre beweist das neue Vitalic-Album, dass diese Art von Musik nach wie vor relevant und modern klingen kann – überzeugt Euch selbst:Präsentiert werden die kommenden Vitalic-Konzerte von Sonic Seducer. Die Termine: 30.03. Berlin, Gretchen31.03. München, Technikum01.04. Köln, GebäudeDas ausführliche Interview mit Vitalic-Mastermind Pascal Arbez-Nicolas gibt’s in der aktuellen Sonic Seducer Februar-Ausgabe, erhältlich im Handel und IM SHOP.