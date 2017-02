Verlosung: Gewinnt 4 x 2 Tickets für die Tour von Welle: Erdball!

In Oberhausen startenam 28. April ihre kommende „Vespa 50N Special“-Tournee. Unterstützt von The Sexorcist führt die Konzertreise durch ganz Deutschland und nach Wien, bevor sie am 28. Mai in Mannheim endet. Seit Mitte Dezember läuft der Vorverkauf, Eintrittskarten gibt’s unter anderem im. Wer noch nicht versorgt ist, sollte sich an unserer Verlosung beteiligen: Gewinnt viermal freien Eintritt für zwei Personen; folgende von Sonic Seducer präsentierte Shows stehen zur Auswahl:28.04. Oberhausen, Kulttempel29.04. Bremen, Tivoli30.04. Berlin, SO 3601.05. Hannover, Musikzentrum05.05. Magedeburg, Factory06.05. Wiesbaden, Schlachthof11.05. Nürnberg, Hirsch12.05. Erfurt, From Hell13.05. Dresden, Reithalle Strasse E19.05. Rostock, MAU Club20.05. Flensburg, Roxy25.05. München, Theaterfabrik26.05. AT-Wien, Szene27.05. Mannheim, MS Connexion ComplexEine E-Mail mit dem Betreff „Vespa-Tour“, Eurem vollständigen Namen und der Angabe des Konzerts Eurer Wahl angenügt, um mit etwas Glück zu den Gewinnern zu gehören, Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2017.